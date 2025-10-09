С 14 гласа "за", 4 "против" и 1 "въздържал" се Комисията по конституционни и правни въпроси прие предложените от ИТН промени в Наказателния кодекс.

Те предвиждат затвор до 6 години и глоби, които започват от 2000 до 8000 лв. за всеки, който чрез медии, електронни информационни системи или по друг начин разпространява информация за личния живот на друго лице, като това включва данни за личните, интимните и семейните отношения или здравословното състояние. Предвижда се използването на специални разузнавателни средства при разследване на деянието.

Според опозицията предложението е противоконституционно и отваря вратата за цензура.

Заради бързината по разглеждането на законопроекта по него няма становища, а в НС не успяха да пристигнат представители на прокуратурата и съда.

Извънредното заседание на Правната комисия беше свикано само два дни след внасяне на проектозакона.

Според съпредседателя на "Демократична България" Божидар Божанов предложеният от ИТН проект за промени в Наказателния кодекс отваря вратата за цензура. От ДБ са смутени и от предвиденото използване на специални разузнавателни средства:"Да, това също е доста скандално. Предлага се използването на СРС-та за разкриване на това престъпление. Няма да го подкрепим, то е много лошо написано. Дори да има добри намерения, да кажем, можем да допуснем, че такива има, то наистина отваря вратата не само за цензура спрямо медиите, а за репресия срещу всяко физическо лице, така че е доста проблемен законопроект. Със сигурност не бихме го подкрепили", коментира Божидар Божанов.