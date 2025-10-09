Българската сензация във вдигането на тежести Карлос Насар записа историческо постижение, излизайки в битка за трета световна титла. Надпреварата във Фьорде, Норвегия, започна в 20:30 часа. Олимпийският шампион остана без медал в първото движение. Той завърши четвърти в изхвърлянето, справяйки се само с първата тежест от 173 килограма. Той бе безкомпромисен с нея при първия си опит. За съжаление, след това не успя да се справи със 178 килограма. В последствие Насар рискува със 182 килограма за нов световен рекорд, но и тази тежест се оказа непосилна за него. Алиреза от Иран обаче се оказа по-подготвен и записа новото постижение. Първият му опит в изтласкването бе на 210 килограма, като щангата се оказа "лека" за него. След това щабът му заяви 219 килограма, които го изстреляха към върха след великолепно изпълнение, посочва gong.bg

21-годишният състезател ще се бори за златото в категория до 94 килограма на Световното първенство във Фьорде, Норвегия. Успехът би го направил първия българин, спечелил световни титли в три различни категории.

През пролетта Насар стана европейски шампион в категория до 96 кг, а преди това е завоювал световни титли при 81 кг на първенството в Ташкент през 2021 г. и при 89 кг в Манама през 2023 г. Подобно постижение, три световни титли в три различни теглови дивизии, би било безпрецедентно за българския спорт.

При евентуален триумф, Карлос Насар ще се нареди до величия като Асен Златев, Благой Благоев и Николай Пешалов, които също притежават по три световни златни медала.

Национален рекордьор за България с пет титли остава Янко Русев, докато абсолютният лидер в историята на спорта е съветската легенда Василий Алексеев с осем световни отличия.

Въпреки променените световни стандарти в категория до 94 кг, 181 кг в изхвърлянето, 221 кг в изтласкването и 396 кг в двубоя, възможностите на Насар изглеждат значително над тях.