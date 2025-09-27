Пускам министрите, но те не искат да ходят, защото на всяко мероприятие президентът говори срещу политическите си опоненти. Това заяви днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Панагюрище, където Младежи ГЕРБ (МГЕРБ) се събират на Национална академия. Той отговори на обвиненията на държавния глава Румен Радев, който вчера заяви, че министри отказват за работят с него по нареждане на Борисов.

"От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат като мен", подчерта лидерът на ГЕРБ. По думите му кабинетът няма как да застане до президент, превърнал се в партиен лидер.

Борисов отвърна на вчерашните нападки на Радев, който го призова "чувалите с парите от "Хемус" да се върнат", като припомни договора с "Боташ". Той заяви, че новият лот на магистралата ще бъде открит в сряда или четвъртък.

Лидерът на ГЕРБ коментира и руските нарушения на европейското въздушно пространство. Той предупреди, че светът върви към война, и сравни руските "мечки" с "книжни тигри".

Борисов обвини „Продължаваме промяната – Демократична България“, че саботират проевропейския път на България

"ПП, заедно с ДБ - ту заедно, ту поотделно - заради това, че ги вкарахме в еврозоната с нашата политическа воля, последните опити направиха преди няколко дена с вота на недоверие", заяви той.