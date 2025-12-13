Списъци с имена, квалификации и колективно заклеймяване са класически инструмент на репресия, не на демокрация.

Това написа в профила си във фейсбук депутатът от ГЕРБ Деница Сачева по повод списък на журналисти, за които се иска отстраняване от ефир. В него са директорът на БНТ Емил Кошлуков, водещите на сутрешни блокове Георги Любенов и Христина Христова, както и Цветанка Ризова, Иво Никодимов, Поли Златарева, Евгени Петров, Бойко Василев, Мая Костадинова, Едуард Папазян, Георги Банов, Дияна Любенова, Наделина Анева. "Дойде време да поискаме отстраняване от ефир на журналистите, които слугуваха, манипулираха и цитираха опорки. Какъв журналист си, ако ти диктуват в ухото? Време е за чистене", пише още в призива. Призивът е споделен и от активиста Манол Глишев.

"Свободата на словото не включва правото да сочиш хора и да подканваш тълпата да ги „чисти“.

Върховенството на закона не означава Google прокуратура и Facebook съд.

Борците за демокрация не използват език на омразата, не зоват за онлайн линчове, не публикуват телефони на съдии и политици с призив за тормоз.

Дано Gen Z не позволи да бъде водено от хора, които го връщат с бясна скорост назад във времената на Държавна сигурност", пише още Деница Сачева.