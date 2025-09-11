Ахмед Доган създава нова политическа партия, обяви той на брифинг. Новият политически проект ще се казва "ПП Алианс за права и свободи - АПС".

Започва подписка за набиране на членове за партията, казаха още на брифинга

Имаме нов проект, днес беше учредителната сбирка, която трябва да подготви национална конференция за създаване на нов политически обект. Ще участвам в този политически проект, дали ще го оглавя - колегите ще решат, каза Доган.

Днес беше учреден Инициативен комитет и избрано ръководство на комитета, което да подготви провеждането на Национално-учредителна конференция за създаване на политическа партия - "Алианс за права и свободи-АПС", обяви в декларация Танер Али.