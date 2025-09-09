"Да, България" поиска оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. На пресконференция пред журналисти съпредседателят на Да, България и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев заяви, че в Министерство на вътрешните работи (МВР) е време за оставки след пребития нацалник на МВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров.

От партията настояват Даниел Митов да освободи всички по веригата за скриване на информация от обществото, настоя още народният представител.

Според него много трудно мъж, който е два метра, може да бъде повален от осмокласник на земята. Правилната версия е тази на обвиняемите по случая, посочи Мирчев и настоя МВР да покажат всички камери и да се каже цялата истина по случая.

"Обществото свикна да бъде лъгано от институциите, да бъде манипулирано и затова този път ще трябва да се носи отговорност и когато някой ни попита причините за вота на недоверие - ето ги причините. Министърът (Даниел Митов - б.р.) да направи пресконференция ида отговори на всички въпроси, които възникнаха", призова съпредседателят на "Да, България".

По думите му това, което е видяло обществото във връзка със случая в Русе, е една откровена лъжа от МВР, които се опитаха да дезинформират обществото за пореден път.

"Цялата истина се скри, но такава информация излиза обикновено по сайтовете на Делян Пеевски", критикува Ивайло Мирчев.

Другият съпредседател на Да, България Божидар Божанов добави, че МВР не трябва да предоставя своята версия по случая, а да предостави цялата истина пред обществото. Той пожела бързо оздравяване на началника на ОДМВР-Русе, но от тези случай трябва да има поуки и да се носи отговорност.

"Когато стане насилие, МВР винаги нещо прикрива, с бездействие или с превишаване на права. Докато някой запис не изтече МВР не работи в интерес на обществото. МВР трябва да действа отчетно и под някакъв външен контрол", настоя съпредседателят на "Да, България".