След въвеждането на контрола за средна скорост са регистрирани над 470 нарушители от 00:00 до 07:00 часа на 8 септември. Това съобщиха от пътна полиция.

През изминалото денонощие са регистрирани над 3700 нарушители.

"Това не са стряскащи цифри. Нашите камери, които са в цялата страна отчитат много повече нарушения. Това е още един метод, който ние се радваме, че може да използваме", отбелязаха от пътна полиция.

От там подчертават, че се наблюдава по-спокойно движение по магистралите. "Онези бързи, светещи и агресивни водачи намаляват", заявиха от пътна полиция.

Промените, които са влезли от вчера в сила в Закона за движение по пътищата обхваща пешеходците, водачите, стопаните на пътища.

Пешеходците трябва да знаят, че глобите при нарушения от тях са значително завишени и правилата са променени.