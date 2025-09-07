Минувач, който говори, чати или само гледа екрана на телефона или друго мобилно устройство, докато пресича на пешеходна пътека, получава 100 лева глоба. Толкова трябва да плащат за същото нарушение и шофьорите на автомобили, мотори, велосипеди и тротинетки, ако използват телефона без устройство “свободни ръце”. Санкциите влизат в сила от неделя - 7 септември, заедно с още над 100 поправки в Закона за движение по пътищата.

Досега “телефонистите” зад волана плащаха 50 лв., а пешеходците изобщо не бяха наказвани. Ако телефонът или таблетът само се носят от пешеходеца при пресичането на платното и не се използват, тогава няма да има глоба, уточни зам.-шефът на “Пътна полиция” Мария Ботева. От думите є стана ясно, че преценката дали мобилното устройства се използва ще е на катаджиите, когато организират хайки по кръстовищата.