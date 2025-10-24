Започва ремонтът н

Предвижда се там да бъдат обособени и



40 места за успоредно паркиране и 52 нови дръвчета в Сарафово- това предвижда втората част от ремонта в бургаския квартал, съобщи пресслужбата на Общината. Реконструкция ще бъде извършена на тротоарите по ул. „Ангел Димитров“ в отсечката между улиците „Баба Тонка“ и „Брацигово“.

След приключването на този етап от ремонта, работата ще продължи и по следващата отсечка, до кръстовището с ул. „Емона“.

Първата част от ремонта започна в края на месец юни, когато бяха ремонтирани тротоарите около училището.

Тъй като от северната страна на ул. „Ангел Димитров“ преминават кабели с високо напрежение, там ще бъдат засадени декоративни дръвчета и храсти.

Те са с по-малка коренова система и няма да нанасят щети на подземните комуникации. От южната страна на улицата ще бъдат засадени чинари.

След като приключи ремонтът на тротоарите предстои и цялостно преасфалтиране на улицата.