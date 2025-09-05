Заради липсата на вагони в страната са спрени над 36 влака в три региона. Това обяви по време на блиц парламентарния контрол вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

По думите му има недостиг от около 37 вагона за покриване на графика на движението на влаковете.

Той поясни, че има обявени обществени поръчки, но те ще се реализират евентуално най-малко след около три-четири години.

Министър Караджов отговори на въпрос от народния представител Павлин Найденов от "Алианс за права и свободи", който подчерта, че за последните няколко месеца са обявени поръчки за 3-4 милиарда лева, предвиждащи купуването на мотриси и инвестиции в трасета:

"Заместник-министърът, който е по железопътен транспорт, ще бъде на срещи в Австрия, именно за да търсим начин, по който да запълним тази голяма липса. Заради липса на вагони в момента все още са спрени над 36 влака в 3 региона в България, за да могат мотрисите от тях, тъй като там е по-ненатоварено движението, да се преместят към онези дестинации, където през лятото имаме много по-гъсто, много по-интензивно движение.

За да се стигне до такъв "канибализъм", разбирате, че състоянието не просто е критично, то е абсолютно безнадеждно. На тази основа ние сме обявили две поръчки. Едната е за дизелови мотриси, тъй като, знаете, имаме линии без електрификация, то е било заложено в Плана за възстановяване и устойчивост, но за съжаление е била прекратена тази процедура, тоест не е могла да се случи".