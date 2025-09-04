Американският президент Доналд Тръмп е поискал от европейците да спрат да купуват руски петрол, тъй като по този начин помагат на Путин да финансира военните си операции в Украйна.

Това съобщи за Ройтерс служител на Белия дом, пожелал анонимност.

По данни на Вашингтон само през миналата година Русия е получила 1 милиард и 100 милиона евро от продажби на горива в Евросъюза. Съюзът планира да прекрати сделките с руски петрол и газ от началото на 2028 година. Не е ясно дали Тръмп иска това да стане по-скоро. Сред страните, които остават силно зависими от руските доставки е Унгария, чиито премиер Виктор Орбан е политически съюзник на американския президент.

Според източника на Ройтерс, в днешните консултации по видеоконферентна връзка с т.нар. Коалиция на желаещите, американският президент е поискал от европейците да увеличат и натиска върху Китай заради това, че подпомага военните усилия на Москва.