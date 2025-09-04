Премиерът Росен Желязков направи нарочно изявление по повод днешното си изслушване в Народното събрание, поискано от ПП-ДБ заради кацането на самолета на Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив.

Желязков смята, че опозицията е предизвикала "информационна каша по темата" и това е част от хибридната война, която се води срещу кабинета. Той е категоричен, че наземните прибори на летището в Пловдив не са констатирали заглушаване, а интерференциите идват от Крим:







"Изслушването ми днес в НС стана част от хибридната атака на опозиционните партии спрямо правителството. Създаде се информационна каша както от въпросите, така и от фактите интерпретирани по начин, с който се цели уязвяване на българските институции. Затова ясно излагам пред вас обстановката по тази тема" заяви премиерът.

И още:

"По време на захождането на самолета на борда, на който се намира Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на самолета, в разговора се предлага кацане по т. нар. подход по прибори, самолетът прави заход за това и каца безопасно на летище "Пловдив". Още когато делегацията слезе от самолета, беше споделено това с мен, в същия момент разпоредих на службите РВД, ГДА да направят проверка. Приборите не са констатирали заглушаване, това не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. Затова се прави допълнителна проверка по отношение на приборите и компютрите в самолета".

Министър-председателят подчерта, че интерференциите се дължат на намеса в радиочестотния спектър, която намеса се дължи на разположените на Крим системи за спътникова интерференция и начина, по който Русия води своята радио-електронна война с Украйна. В резултат на тази война страдат всички страни от Финландия до Либия, добави той.

Премиерът Желязков изрази своето разочарование от поведението на опозиционните партии и най-вече на ПП-ДБ, които твърдят, че са евроатлантици, но с действията си застават на страната на проруските партии, които са се опитали да осуетят визитата на фон дер Лайен у нас:

"Много сме разочаровани, че в този момент нашите естествени геополитически партньори в лицето на ПП-ДБ вместо да подкрепят усилията на правителството този инцидент да бъде правилно адресиран, избраха да атакуват българските институции, включително тези, които са призвани да защитават националната сигурност. В тази ситуация българските институции са направили необходимото за осигуряване на безопасността на този полет", заяви Желязков.

Министър-председателят заяви, че всеки ден на територията на България се регистрират интерференции. В конкретния ден те са били 54. Той посочи, че това ще продължи докато не настъпи траен мир в Украйна.

"Затова трябва да адмирираме всички усилия, които и Европейската комисия в лицето на Урсула фон дер Лайен, и европейските лидери, и президентът Доналд Тръмп полагат за постигане на мир. Коалицията на желаещите е за траен мир и силна и просперираща Европа“, подчерта премиерът Желязков и добави, че тези идеи не трябва да се компрометират в българския парламент с "информационна хибридност".

"Това е към колегите на ПП-ДБ, а по отношение на проруските партии много добре знаем техните методи за водене на пропагандна война", каза още премиерът Желязков.