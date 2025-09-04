"Доколкото знам, Зафиров е в Китай по линия на тяхната партия, не се меся в работите на други партии", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с визитата на вицепремиерът Атанас Зафиров в Китай. Той и делегация на БСП бяха в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.

Борисов каза, че въпреки поканите не е изпратил представители на ГЕРБ в Китай.

"Разликата между мен и другите политици в България е моят опит и затова не съм изпратил наши политици там. Не съм избирал БСП, ИТН и Ново начало да ни подкрепят, защото са най-красиви и най-добри. Нито ПП-ДБ за "сглобката", но математиката е такава в парламента. Всяка партия има свои лидери и своя политика. БСП е била столетница и винаги е ималата такава политика", добави народният представител.

А на журналистическа вметка, че Зафиров е застанал до диктатори като Путин, лидерът на ГЕРБ напомни: "По същата логика президентът Путин беше в САЩ с президента Тръмп. След като Путин е бил в САЩ и се е наредил до Тръмп, ние трябва да питаме защо наши хора са били в Щатите, по същата логика”, каза Борисов.

"Не знам Китай да е обявен за вражеска държава! Не съм чул Европейската комисия да има директива срещу посещение в Китай. Опитват се да направят скандал там, където няма никакъв скандал", посочи Борисов.

Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че е бил поканен в ВМЗ-Сопот при посещението на Урсула фон дер Лайен, защото е водил преговорите с "Райнментал". "Да сте ме видяли в Министерски съвет? Да сте ме видели на друго посещение?", попита Борисов.

Той коментира и вчерашните протести. "И на мен ми се ходи на протест. Много е приятно да ходиш на протести, да пиеш бира и викаш "защо не работят тия там", добави Борисов.

На въпрос срещу какво би протестирал, той отговори: "Срещу завладяната държава. От всички тези, които последните четири години я завладяха".