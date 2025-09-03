ПП-ДБ ще внесат вот на недоверие срещу кабинета заедно с МЕЧ и АПС. Това обяви съпредседателят на "Да, България“ Ивайло Мирчев преди заседанието на парламента:

"Първото, което ще направим, е внасяне на вот на недоверие - отпор срещу завляданата държава. Това ще стане в следващите дни и в следващите седмици.

Темата на вота е противодействие на завляданата държава, това, което се случва с институциите, един олигархичен кръг, който прави така, че България да не работи, институциите да не работят. Те са подчинени на определени хора, които са в управлението. Вота ще го внесем заедно с МЕЧ и АПС".

Според Мирчев единственото, което може да събори кабинета, е волята на ДПС - Ново начало.

От Алианс за права и свободи изчакват да получат материалите по вота на недоверие, за да вземат решение дали ще го подкрепят, заяви Джейхан Ибрямов.



Лидерът на МЕЧ Радостин Василев припомни, че именно те са инициатори на вота на недоверие на тема вътрешна сигурност и ред.

Управляващите не са притеснени от намерението за внасяне на вот на недоверие и вече са си поставили задачи, които да изпълнят пред новия политически сезон.

Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС:"Моята надежда е, че ще имаме възможност да работим, защото имаме много работа. Имаме да приемаме много важни законопроекти, за които хората са ни изпратили тук. Сред тях е Законът за образованието. Използвахме ваканцията с екипа на Красимир Вълчев, МОН да обобщим всички предложения, за да можем да ускорим модернизацията на образованието - което всички очакват".Според Станислав Балабанов от ИТН подготвяният вот на недоверие е доказателство:"Колко некомпетентна и разединена е опозицията с техните несъстоятелни тези. И всъщност всичките опити досега доказаха едно - че има нужда от стабилно правителство".