По искане на кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия областният управител обяви частично бедствено положение на територията на област Плевен. Бедственото положение влиза в сила от 00:00 часа на 2 септември и ще важи за срок от 7 дни.

Заповедта обхваща населените места в община Плевен – гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово и с. Къшин. В община Долна Митрополия са включени: гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа.

В документа на областния управител е записано, че във връзка с ниските налични количества вода и създалата се кризисна ситуация се налага задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода за болничните заведения, детските градини, училищата, социалните институции и други.