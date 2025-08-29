Двама пожарникари бяха арестувани, докато се борели с пламъци в Беър Гулч близо до езерото Кушман в щата Вашингтон. Арестът бил в рамките на акция срещу нелегалната миграция. Според Американската митническа и гранична служба те пребивават в страната незаконно.

Федералните агенти са проверили самоличността на 44 души от частно наетите пожарни екипи и са арестували двама от тях. Пожарникарите са работили на Олимпийския полуостров, борейки се с най-големия активен горски пожар в щата.

Граничната служба подчерта, че арестът на пожарникарите не е попречил на гасенето на голям горски пожар, в което те са участвали. „Американската гранична служба прилага строго законите на Съединените щати и се бори безкомпромисно с нарушенията на имиграционното законодателство, където и да бъдат те", коментира служител на службата.

Губернаторът на щата Вашингтон, демократът Боб Фъргюсън, написа в X, че е „дълбоко загрижен от ситуацията“ и ще поиска повече информация по темата.