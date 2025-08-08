Новите правила на Европейския съюз за защита на свободата на медиите влизат в сила в петък – но премахването на години натрупан контрол от страна на държавата и възстановяването на медийната независимост ще бъде трудно предизвикателство.

Какво цели законът?



Европейският законодателен акт за свободата на медиите (EMFA) има за цел да защити редакциите от държавна намеса, да предпази журналистите от шпионски софтуер, да ограничи концентрацията на медии и да даде повече правомощия на новинарските издания в онлайн пространството.







„Той проправя пътя към по-сигурен, прозрачен и плуралистичен медиен пейзаж – в който гражданите могат да вярват, че новините се ръководят от факти, а не от бизнес или политически интереси“, заяви еврокомисарят по демокрацията Майкъл Макграт, пише Politico.

Риск от празно обещание



Без реална политическа воля от страна на Европейската комисия и националните правителства, законът рискува да остане само на хартия – при положение че в някои части на Европа медийната независимост продължава да ерозира.

В Унгария натискът върху журналистите се е увеличил, сочи последният доклад на Комисията за върховенството на закона. Регулаторът и държавните медии остават до голяма степен под контрола на властта.

В Италия, откакто крайнодясната коалиция на Джорджа Мелони дойде на власт, наблюдателни организации съобщават за „безпрецедентна“ атака срещу медийната свобода, включително политически натиск върху обществената телевизия RAI.

Премиерът на Словакия Робърт Фицо, наричал журналистите „жадни за кръв копелета“, също според „Репортери без граници“ създава враждебна среда за независимата журналистика.

В Малта, организацията обвинява правителството, че упражнява силно влияние върху обществените медии и използва държавна реклама, за да притиска частни канали и сайтове. Убийството на разследващата журналистка Дафне Каруана Галиция през 2017 г. все още хвърля сянка.

Над половината страни в ЕС са получили по-лоша оценка за 2025 г. в сравнение с 2024 г. в Индекса за свободата на медиите на RSF.



Несигурен старт



Новият регламент може да отвори път за отмяна на дългогодишния държавен контрол. Но това ще зависи от готовността на ЕС да се противопостави на своите по-авторитарни или популистки членки, както и на онези, които просто забавят прилагането му.

„Малко съм притеснена“, каза Вера Йоурова, бивш зам.-председател на Европейската комисия, която изигра ключова роля за прокарването на закона. Тя споделя пред Politico, че преди крайния срок е получила „много практически въпроси“ и добавя: „Остава ми само да се надявам, че Комисията има политическа воля да го наложи.“

Някои страни са забавили подготовката си, въпреки че законът се прилага директно. Унгария дори открито оспорва правилата в съда.







„Сега започва истинската работа: да се гарантира, че всяка държава членка прилага EMFA напълно и добросъвестно“, предупреди Сабине Верхейен, зам.-председател на Европейския парламент и бивша главна преговаряща по закона.



Липса на контрол и политическа воля



Генералният директор на RSF, Тибо Брютен, заяви, че прилагането на закона „остава до голяма степен непълно“, което разкрива липса на сериозен контрол върху националните законодателни рамки

.

Франция, която настояваше за разширяване на правото на държавите да използват шпионски софтуер, е изправена пред трудности при приемането на новия си медиен закон, който трябва да отразява част от правилата на ЕС.



Германия, където отделните провинции се противопоставиха на закона още от самото начало заради опасения от намеса в регионалните им правомощия, сега е изправена пред дълъг и сложен законодателен процес.



Брютен призова Комисията да поддържа натиск върху страните, които се бавят, и да започне процедури за нарушение срещу най-непокорните.

Комисар Макграт заяви, че крайният срок е дал време на страните да подготвят националните си закони, но добави: „Сега ще последват действия срещу онези, които все още не са готови.“



Новото бойно поле: социалните мрежи



Една от причините, поради която някои правителства не бързат да прилагат закона, е усещането, че медиите вече не са им нужни. Политиците използват социалните мрежи, където почти няма контрол над лъжите и пропагандата, казва Павол Салай от RSF.

Той допълва, че в условия на криза на общественото доверие, политиците смятат, че могат просто да оставят медиите да умрат, без това да предизвика сериозна реакция сред гражданите.

За да подсили медиите в дигиталната среда, в която технологичните гиганти се отдалечават от проверката на факти, EMFA въвежда ново правило: платформи като Facebook, Instagram и X трябва да изчакат 24 часа, преди да свалят публикация или профил на медийна организация, за да ѝ се даде възможност да обжалва решението.







Комисията изостава



Но самата Европейска комисия все още не е готова с насоките как точно да се прилага този механизъм.

Един служител на Комисията, пожелал анонимност, заяви, че ръководството ще бъде публикувано през есента. Комисар Макграт отказа коментар по въпроса.