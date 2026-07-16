Това не е правено! Бургас ще стане домакин на едно от най-нестандартните събития на това лято – първи подкаст на открито, който ще събере на една сцена популярните водещи Ивка Бейбе, Чефо и Кукушев.

Събитието ще се проведе на Морска гара на 16 август и обещава да предложи нещо различно от традиционните сценични формати. Това няма да бъде нито класическо шоу, нито строго интервю. Вместо това публиката ще стане част от един жив, непринуден разговор, в който темите ще се развиват естествено, а спонтанността ще бъде основен герой.



Подкастите отдавна не са просто интернет съдържание. През последните години те се превърнаха в едно от най-влиятелните средства за информация, коментар и забавление, достигайки до милиони хора чрез социалните мрежи и видео платформите. За разлика от кратките видеа и телевизионните интервюта, подкастът дава време за истински разговор – без ограничения, без сценарий и често без да подминава неудобните теми .

Именно тази свобода стои в основата на SEA YOU PODCAST – първия подкаст на открито в Бургас, който ще се проведе на 16 август на Морска гара като част от програмата на BOOM Summer Fest. На сцената ще излязат три от най-разпознаваемите лица в българското онлайн пространство – Ивка Бейбе, Стефан Попов - Чефо и Асен Кукушев.

Ивка Бейбе е сред най-популярните дигитални създатели на съдържание в България. С характерния си директен стил, чувство за хумор и способност да задава неудобните въпроси, тя успя да превърне своя подкаст в едно от най-гледаните онлайн предавания у нас. През годините е разговаряла с десетки популярни личности от различни сфери на обществения живот.

На сцената на първият подкаст на открито в Бургас ще бъде и Стефан Попов – Чефо. Той е един от най-следените млади коментатори и подкастъри в българското интернет пространство. Познат е с аналитичния си поглед върху обществените теми, дигиталната култура и събитията, които вълнуват младите хора. Неговите видеа и разговори редовно генерират сериозен обществен интерес, с близо 290 000 последователи в социалните мрежи.

Третият участник е Асен Кукушев – актьор, водещ и създател на съдържание, който печели аудиторията със своя нестандартен хумор, самоирония и различен поглед към ежедневните ситуации. Неговото присъствие гарантира, че разговорът няма да остане в рамките на стандартните въпроси и отговори.

Организаторите подчертават, че това няма да бъде нито шоу, нито класическо интервю. Идеята е публиката да стане част от жив разговор, в който темите ще се раждат естествено – от социалните мрежи и популярната култура до личните истории, успехите, провалите и всичко, което ни вълнува.



За какво точно ще говорят? Ела за да разбереш , гарантираме, че скуката няма да бъде сред гостите на събитието.

Билети:

https://bilet.bg/bg/events/sea-you-podcast-8300