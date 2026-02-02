Правят ли се проверки в хотелите и след скандалните случаи със салоните в Бургас ще се правят ли повече такива? Този въпрос зададе съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов във Facebook по повод разкритието, че два салона в морския град са снимали клиентите си, а клипове с голите им тела се появиха онлайн.

Ето какво написа още той:

Абсолютен скандал е случващото се със салоните за лазерна епилация, които са сложили камери и са качили видеата в порнографски сайтове. Сега със случая трябва да се занимава прокуратурата, но за да не се стига до такива случаи, трябва проактивност и превенция от страна на Комисията за защита на личните данни, която, като гледам, няма адекватни методики за оценка на риска по сектори.

Въпросът обаче може да бъде разширен - има ли такива камери и в хотели, например? Особено такива, в които ходят публични личности и чрез които камери се записват компромати с интимно съдържание? Правят ли се проверки в хотелите и след скандалните случаи със салоните в Бургас ще се правят ли повече такива?

Преди години бях в командировка в Талин, където в хотела в центъра на града в момента има музей на КГБ - помещението, където агентите на КГБ са подслушвали около 60 хотелски стаи.

Не е изключено, обаче, тези ченгеджийски подходи, да продължават и до ден днешен, а събраната информация да се използва не за публикуване в порнографски сайтове, а за изнудване.

На този фон Комисията за защита на личните данни беше оглавена от бивш редови полицай, който хал хабер си няма от защита на личните данни. Затова и обжалваме избора му пред Конституционния съд, който очаквам скоро да се произнесе.