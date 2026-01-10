Епидемична обстановка, нарастващ брой болни и сериозни рискове за уязвимите групи – такава е картината на грипа у нас в момента, предупреди проф. Тодор Кантарджиев. Епидемиологът алармира, че все още не е достигнат пикът на заразата, коментира кога антибиотиците са наистина необходими и отправи тревожно предупреждение за мръсотията и боклука в София, каквито по думите му не е виждал от 60 години насам.

"В момента имаме епидемична обстановка по отношение на грипа. Още не сме достигнали пика на разпространението, който очаквам да е следващата или по-следващата седмица.

Най-засегнатите области са София, Варна, Бургас, Перник", заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев пред Bulgaria ON AIR.

Какво трябва да знаем за върлуващия грип

Той уточни, че в момента в страната преобладава грип А, вариант H3. Над 95% от пробите са от подвариант К, който лесно се предава и е по-опасен за децата и хората над 65 години, уточни гостът.

"Репродуктивното число на грипа не е много високо, един болен заразява двама, двама и половина. При варицелата един човек заразява 23-ма", каза проф. Кантарджиев.

При заразяване с грип бързо развиваме симптоми - до 24 часа.

Проф. Кантарджиев съветва всички още през есента да се ваксинират и да разберат от личния си лекар кои лекарства срещу грип трябва да имат вкъщи.

Ролята на антибиотиците

Проф. Тодор Кантарджиев подчерта, че антибиотиците са най-сполучливата група лекарства.

"Незнаещите говорят срещу антибиотиците. Те са спасили много повече човешки животи от другите лекарства.

Антибиотик се дава, когато има усложнения на грипа от бактериално естество.

Храчките при кашлица стават зеленикави, имаш бодежи в гърдите - веднага трябва да започнеш лечение с правилния антибиотик, който пречи на причинителите на пневмонията", обясни епидемиологът.

Експертът посочи, че на 100 хил. души един прави възпаление на мозъка с много тежки последици. На 1000-2000 болни от грип един прави грипна пневмония - кървави храчки и дихателна недостатъчност. Всеки пети прави бактериално усложнение.

"В Европа всяка година около 50 млн. души боледуват от грип, десетки хиляди умират. Най-малко 100 млн. души са били в контакт с вируса", съобщи проф. Кантарджиев.

Защо не се ваксинираме, а купуваме лекарства

Запитан защо нямаме култура на ваксиниране той отговори, че такива са интересите - "някой има интерес да има много болни и да се харчат пари за лекарства".

"Ваксината против грип е 20-30 лв. Аз си купих за 30 лв.

Медикаментите са стотина лева, ако е без усложнения. След това цяла година ще си имаш хапчета", отбеляза проф. Кантарджиев.