Министерски съвет одобри днес окончателната структура на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ ЕООД - гр. Бургас, с което се определят пълният обхват на дейност и структурата на лечебното заведение. Това решение е необходимата стъпка, позволяваща да се придвижи напред процесът по окомплектоване и подаване на документи за издаване на разрешение за дейност на болницата, в съответствие с вече утвърдената структура.

Детската болница в Бургас ще разполага със 142 болнични легла, разпределени в клиники и отделения по основни медицински специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия.

За да се достигне до финалния етап - на подаване на документи за регистрация на лечебното заведение - предстои окончателно да се сформира екип на болницата. Процесът по селекция на кандидатите тече от няколко месеца като вече приключи набирането на кандидатури за административните позиции.

Лечебното заведение ще предлага комплексна грижа чрез клиники по педиатрия, детска хирургия, пневмология, неврология, както и клинична хематология и онкология. В структурата са включени и звена по детска кардиология, гастроентерология, ендокринология, ревматология и нефрология. Пациентите ще имат достъп до специализирана помощ в областите на ортопедията, офталмологията, лицево-челюстната хирургия, инфекциозните болести и рехабилитацията. Болницата ще разполага още с профилирано спешно отделение по педиатрия, модерна образна диагностика, комплекс от лаборатории и собствена аптека.

В момента се провежда интензивен процес по окомплектоване на медицинския екип, като се провеждат срещи с кандидати за лекари и медицински специалисти. Набирането на кадри за административните позиции вече е приключило, а до 10 февруари 2026 година тече и срокът за подаване на документи в конкурса за избор на управител. Изпълнението на тези процедури ще позволи официалната регистрация на обекта и стартирането на неговата дейност в помощ на децата от целия регион.