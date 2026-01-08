По време на празничните дни, дори и в Бургас се оказа, че достъпът до навременна и адекватна медицинска помощ е затруднен. Пациентка преминава през истинско изпитание – три болници, часове на несигурност и влошаващо се състояние. Историята ѝ обаче завършва с надежда благодарение на бързата реакция и професионализма на д-р Стоян Димов – млад кардиолог и електрофизиолог от високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък‘ в Бургас, специалист в лечението на ритъмно-проводните заболявания, който взема решение незабавно да ѝ бъде поставен пейсмейкър.

Жената е с оплаквания от силна отпадналост, замайване и два епизода на пълна загуба на съзнание. Първоначално преминава през неотложен кабинет в две лечебни заведения с налични кардиологични отделения с трето ниво на компетентност. Въпреки направените изследвания и ясната диагноза – пълен A-V блок (нарушение на електрическата проводимост в сърцето, което забавя или блокира предаването на импулси от предсърдията към вентрикулите и води до бавен сърдечен ритъм (брадикардия), умора, замаяност и припадъци), пациентката е насочена към друго лечебно заведение. Едва при постъпването в ,Сърце и Мозък’ Бургас в късните часове на празничните дни, пациентката получава адекватна грижа от д-р Димов, който не подценява симптомите.

След обстоен преглед и изследвания се установява сериозно нарушение в сърдечния ритъм, застрашаващо живота ѝ.

д-р Стоян Димов със своята спасена пациентка

„Това беше случай, при който времето беше решаващо. Нямаше място за изчакване“, споделя д-р Димов. По негова препоръка незабавно е взето решение за поставяне на постоянен пейсмейкър. Интервенцията е извършена успешно, а още в първите часове след процедурата състоянието на пациентката се стабилизира.

Днес тя вече си е у дома и се възстановява. „Ако не беше д-р Димов, не знам какво щеше да се случи. Той реагира адекватно и навреме“, разказва жената. Една навременна намеса и едно правилно решение могат да спасят човешки живот.

Случаят е показателен за отличната организация и високата медицинска експертиза в ,Сърце и Мозък’, където дори по време на празници се осигурява 24-часова готовност, високоспециализирана помощ и модерно лечение. Във високотехнологичния болничен комплекс пациентът е поставен в центъра, а професионализмът и човечността вървят ръка за ръка с лечението.