„Това е един велик ден за бургаската медицина. Няма община, която да е направила толкова много за своите граждани, така че да се чувстваме по-добре. И Бургас, като най-хубав град за живеене, да стане най-хубав град за лечение“- С тези думи днес управителят на Белодробната болница в Бургас д-р Евелина Трошанова се обърна към десетките гости, пристигнали за откриването на новата сграда на поликлиниката за белодробни болести. Лечебното заведение отвори врати официално днес и бе осветено от Сливеския митрополит Арсений. „Направихме аула за младите студенти, които не биват да ходят да гледат остатъците и грозните неща от медицинската ни система, а да видят новото и хубавото. Бургас има нужда от лекари, от медицински сестри. Но нали трябва да им дадем някаква по-хубава среда за живеене, за дишане, за работа“, каза още д-р Трошанова. Новата поликлиника ще е част от белодробната болница.

Сградата е с три самостоятелни входа, които улесняват достъпа и позволяват по-добро разпределяне на пациентите. На първия етаж са разположени пет лекарски кабинета, приемен кабинет, манипулационна и архив за пациентите с туберкулоза, абособени са две чакални – едната специално за пациенти с туберкулоза, гаранция за допълнителна безопасност. Вторият етаж е със зала за презентации и там ще се обучават студенти третокурсници от Медицинския факултет в Бургас.



Специализираната болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания остава единственото лечебно заведение в Бургаска област, което предоставя диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на пациенти с белодробни заболявания и туберкулоза.



Болницата разполага с 90 легла, разпределени в Пневмологично и Пневмофтизиатрично отделение.



Новият корпус ще осигури значително по-добри условия за работа и лечение, както и по-високо ниво на медицинска безопасност и комфорт за всички пациенти.

"Рядко се случва в държавата общините да строят медицински и здравни заведения. Да, не е популярно и изисква усиля и нерви. Виждам една прекрасна сграда, убеден съм, че тя ще служи и е необходима. А съвсем скоро ще започне основен ремонт и на големия корпус на Белодробната болница", заяви кметът Димитър Николов, който присъства на церемонията.

„Така ще продължим развитието на този "здравен квартал". Защото след онкологичната болница, крайно време беше да обърнем внимание и на белодробната болница, подчерта той. И увери, че кауза на общинската администрация е създаването на качествени условия за лечение.

Д-р Трошанова връчи на кмета благодарствен плакет, а Библия и икона на Света Богородица ще закрилят лечебното заведение.