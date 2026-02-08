След краткото повишение на температурите през последните два дни, зимата отново ще напомни за себе си. Това прогнозират синоптиците от Meteo Balkans. Според прогнозите в понеделник и вторник, 9 и 10 февруари, вятърът ще смени посоката си на североизточен, което ще доведе до рязко и чувствително застудяване в цялата страна.

Ето какво още сочи прогнозата:

След повишението на температурите вчера и днес, то утре и във вторник (9-и и 10-и февруари) вятърът пак ще смени посоката си на североизточен и с него ще настъпи рязко и чувствително застудяване, което ще е гарнирано и с циклон, по който предстоят поредни валежи и от дъжд, и от сняг, но за разлика от старта на месеца (1-и и 2-и февруари), когато имахме до 15 см снежна покривка на северозапад, сега ще е 5 см.

Като количества също ще е по-спокойно от началото на месеца – в Рило-Родопската област ще бъдат най- значителни, но само докъм 20-30 л/кв.м.

На двете карти са сумарните количества и снежната покривка по процеса към вторник на обед по модела GFS, а за повече подробности следете страницата до края на деня.

Ако ще пътувате в следващите 48 ч., съобразете се с прогнозите, тъй като ще има условия и за поледици!