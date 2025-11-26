Клиниката по съдова хирургия в УМБАЛ Бургас ще преглежда и изследва безплатно хора с висок риск от атеросклероза. Атеросклерозата е съдово заболяване с мастни отлагания по вътрешните стени на кръвоносните съдове. Тя носи риск от инсулт, инфаркт, бъбречна недостатъчност и др. Целта е те да бъдат предотвратени и хората да бъдат запознати с рисковите фактори. Прегледите ще се проведат между 1 и 9 декември, от 12 до 14 ч., в делнични дни.



За преглед и съдово изследване с доплер могат да се запишат хора с висок риск от атеросклероза – пушачи, диабетици, хора с наднормено тегло, високо кръвно налягане, повишен лош холестерол и триглицериди, с фамилна обремененост, чест прием на алкохол и над 45 години. Някои обезпокояващи симптоми също могат да бъдат знак за атеросклероза: замайване и шум в ушите, нарушено равновесие при покой или ходене, изтръпване на крайниците, мускулна слабост, болка в седалищна, бедрена и/или подбедрена мускулатура при вървене, студени крайници и мускулни крампи.

Прегледите ще се провеждат в Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ Бургас (до Инфекциозно отделение). Задължително е записване на час на тел. 0879357681. Телефонът е активен от 12 до 16 ч. в делнични дни, до изчерпване на часовете. Часовете са ограничени и се дават до изчерпване! Направление от личен лекар не е необходимо.

Всеки пациент ще получи обективна информация и оценка на периферната артериалната система и навременна диагностика при наличие на заболявания. Прегледите ще се провеждат от екипа на Клиниката по съдова хирургия в УМБАЛ Бургас: проф.д-р Валентин Василев, д-р Огнян Матков, д-р Ивайло Хаджиев, д-р Радослав Шишков, д-р Христо Хлебаров, д-р Майя Стоянова, д-р Георги Миразчийски.

Това е третата профилактична кампания на Клиниката по съдова хирургия за последните две години. С нея тя отново доказва ангажираността си към подобряване на общественото здраве и ролята си на водещ център в профилактиката и лечението на съдови заболявания.