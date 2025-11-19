„Сърце и Мозък“ – Бургас отново доказва, че е болницата за най-тежките спешни случаи
На 14 ноември 2025 г. 68-годишна жена постъпва в частна бургаска болница с оплаквания от силни болки в гърдите и гърба, започнали преди два дни. На фона на критично високо кръвно налягане, извършеният скенер на гръдния кош показва значително разширение на аортата – сигнал за животозастрашаващо състояние.
Осъзнавайки риска и предстоящата опасност от разкъсване, лекарите незабавно насочват пациентката към високотехнологичната „Сърце и Мозък“ – Бургас – лечебното заведение, където се приемат най-сложните и високорискови случаи в региона и извън него.
Светкавична реакция и мултидисциплинарен подход
След постъпването ѝ в болницата се свиква мултидисциплинарен екип от кардиохирурзи, анестезиолози и реаниматори. Жената е приета по спешност в реанимация и поставена под непрекъснат мониторинг.
Ехокардиографията и контрастният скенер на аортата дават категоричен резултат:
тежко разкъсване на аортата и наличие на кръв около сърцето – състояние, което в повечето случаи завършва с фатален изход, ако не бъде оперирано незабавно.
Борба с времето
Екипът взема мигновено решение за животоспасяваща операция.
Кардиохирурзите д-р Петров и д-р Саръчева, заедно с анестезиолога д-р Камбуров, извършват сложна реконструкция на аортата, като успяват да запазят собствената аортна клапа на пациентката – прецизна процедура, достъпна само в болници с висококвалифицирани екипи и модерна апаратура.
д-р С. Делчев, началник на кардиореанимацията, д-р Т. Якимов, кардиохирург със своята спасена пациентка
Бързо възстановяване – доказателство за професионализъм
Само ден след операцията пациентката вече е в съзнание, стабилна и под внимателно наблюдение в реанимация.
Два дни по-късно тя е преместена в стационара за продължаване на лечението и започва активна рехабилитация.
Болницата, която поема най-тежките случаи
Успешният изход е резултат от години опит, високотехнологично оборудване и мултидисциплинарен подход, с които модерната „Сърце и Мозък“ – Бургас се отличава.
Болницата отново доказа, че е мястото, където пациентите с критични и високорискови състояния получават шанс за живот – шанс, който често им липсва другаде.
