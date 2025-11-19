„Сърце и Мозък“ – Бургас отново доказва, че е болницата за най-тежките спешни случаи

На 14 ноември 2025 г. 68-годишна жена постъпва в частна бургаска болница с оплаквания от силни болки в гърдите и гърба, започнали преди два дни. На фона на критично високо кръвно налягане, извършеният скенер на гръдния кош показва значително разширение на аортата – сигнал за животозастрашаващо състояние.

Осъзнавайки риска и предстоящата опасност от разкъсване, лекарите незабавно насочват пациентката към високотехнологичната „Сърце и Мозък“ – Бургас – лечебното заведение, където се приемат най-сложните и високорискови случаи в региона и извън него.

Светкавична реакция и мултидисциплинарен подход

След постъпването ѝ в болницата се свиква мултидисциплинарен екип от кардиохирурзи, анестезиолози и реаниматори. Жената е приета по спешност в реанимация и поставена под непрекъснат мониторинг.

Ехокардиографията и контрастният скенер на аортата дават категоричен резултат:

тежко разкъсване на аортата и наличие на кръв около сърцето – състояние, което в повечето случаи завършва с фатален изход, ако не бъде оперирано незабавно.

Борба с времето

Екипът взема мигновено решение за животоспасяваща операция.

Кардиохирурзите д-р Петров и д-р Саръчева, заедно с анестезиолога д-р Камбуров, извършват сложна реконструкция на аортата, като успяват да запазят собствената аортна клапа на пациентката – прецизна процедура, достъпна само в болници с висококвалифицирани екипи и модерна апаратура.

д-р С. Делчев, началник на кардиореанимацията, д-р Т. Якимов, кардиохирург със своята спасена пациентка

Бързо възстановяване – доказателство за професионализъм

Само ден след операцията пациентката вече е в съзнание, стабилна и под внимателно наблюдение в реанимация.

Два дни по-късно тя е преместена в стационара за продължаване на лечението и започва активна рехабилитация.

Болницата, която поема най-тежките случаи

Успешният изход е резултат от години опит, високотехнологично оборудване и мултидисциплинарен подход, с които модерната „Сърце и Мозък“ – Бургас се отличава.

Болницата отново доказа, че е мястото, където пациентите с критични и високорискови състояния получават шанс за живот – шанс, който често им липсва другаде.