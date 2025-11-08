Вероятно вече знаете, че времето пред екрана и излагането на светлина могат да затруднят заспиването. Но не е достатъчно само да намалите излагането на светлина преди лягане: струва си също така да се уверите, че спалнята ви остава тъмна през цялата нощ, пише Newsweek.

Ново проучване показва, че излагането на светлина по време на сън може да бъде свързано с повишен риск от сърдечни заболявания, а маска за сън или затъмняващи завеси могат да помогнат за блокиране на светлината.

Публикувано в JAMA Network Open, изследването обхваща 88 905 души на възраст над 40 години, като част от голям проект на британската биобанка, който се провежда от почти десетилетие. Никой от участниците не е имал сърдечно-съдово заболяване в началото на проучването.

Всяка година те носели сензор в продължение на една седмица, който записвал нивата на светлина в околната среда.

Изследователите са наблюдавали излагането на светлина между полунощ и 6 часа сутринта, след което са сравнявали тези данни с медицинските истории на участниците, за да идентифицират нови диагнози за сърдечно-съдови заболявания - включително коронарна артериална болест, инфаркт, сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене и инсулт.

Резултатите показват, че хората, изложени на най-голямо количество светлина през нощта, са имали значително по-висок риск от развитие на сърдечни заболявания и преждевременна смърт. По-конкретно, рискът от сърдечна недостатъчност е бил с 45–56% по-висок, а този от предсърдно мъждене е бил с 28–32% по-висок, пише Real Simple.

Тази корелация се запази дори след коригиране за други фактори на начина на живот - като възраст, диета, физическа активност или доходи.

Освен това, жените и младите хора бяха най-засегнати.

„Нашите открития показват, че в допълнение към съществуващите препоръки, избягването на излагане на светлина през нощта може да бъде ефективна стратегия за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания“, заключават авторите.

Излагането на светлина през нощта нарушава циркадния ритъм на организма, което засяга множество биологични процеси. Други изследвания също така свързват това излагане с повишен риск от диабет тип 2.

Разбира се, проучването не може да докаже пряка причинно-следствена връзка – не можем да кажем със сигурност, че светлината причинява сърдечни заболявания – но наблюдаваната връзка е достатъчно силна, за да ни насърчи да обмислим влиянието на светлината върху съня.

Проста промяна с важни последици

Намаляването на излагането на светлина през нощта е една от най-лесните мерки, които можете да предприемете, за да защитите здравето на сърцето си.

Избягвайте екраните преди лягане, приглушете осветлението поне час преди сън и използвайте затъмняващи завеси или маска за сън, ако не можете напълно да елиминирате източниците на околна светлина.

Интересното е, че проучването е установило и обратния ефект: хората, изложени на повече естествена светлина през деня, са имали по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания. Така че една обикновена сутрешна разходка може да бъде полезен навик както за съня, така и за здравето на сърцето.