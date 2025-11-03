Комплексен онкологичен център – Бургас се включва в световната инициатива МОВЕМБЪР, която е посветена на мъжкото здраве и цели да повиши информираността за рака на простатата и тестисите, както и психичното здраве.

Кампанията е ориентирана към мъжете над 50 години и включва безплатни профилактични прегледи:

- консултативен преглед ;

- дигитално ректално изследване;

- преглед с ехограф

При необходимост ще бъдат назначавани допълнителни изследвания – Ядрено-магнитен резонанс или вземането на биопсия.

ВАЖНО: В деня на прегледа, носете предварително направено изследване - PSA /Простатно-специфичен антиген/!

Как да се регистрирате за безплатена консултация в кампания МОВЕМБЪР?

Консултации ще се извършват всеки петък през месец ноември от 12:00 ч. в кабинет – 102 на диагностично-консултативен блок в КОЦ-Бургас.

Записването става на телефон: 056/82 01 42 или на място: гр. Бургас, Поликлиника на „КОЦ-Бургас” ЕООД – Регистратура.