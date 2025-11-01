Комплексен онкологигичен център (КОЦ)-Бургас започва безплатни консултации за мъже като част от кампанията MOvember, посветена на борбата срещу рака на простата.

"Елегантността е в детайла. Грижата- в мъжеството ! Говори за мъжкото здраве!", призовават от здравното заведение.

Мъжете живеят средно с 6 години по-малко от жените. Затова и е особено важно всеки мъж да не отлага, а да направи профилактичен преглед. От КОЦ-Бургас зоват близките да подкрепят мъжете в своя живот – баща, брат, приятел.

Кампанията е ориентирана за мъже над 50 години.



Прегледите включват:

консултативен преглед ;

дигитално ректално изследване;

прегледът с ехограф

При необходимост ще бъдат назначавани допълнителни изследвания – Ядрено-магнитен резонанс или вземането на биопсия .



ВАЖНО: В деня на прегледа, носете предварително направено изследване - PSA /Простатно-специфичен антиген/!



Консултации ще се извършват от 01.11. 2025 г. до 30.11. 2025 г., всеки петък от 12:00 ч. в кабинет – 102 на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК в КОЦ-Бургас.

Записване на посочения телефон: 056/82 01 42 или на място: гр. Бургас, Поликлиника на „КОЦ-Бургас” ЕООД – Регистратура



"Не правим обаче само една стъпка, а продължаваме и след това.", добавиха от КОЦ-Бургас.



На 05.11.2025 г. от 17:30ч. в Регионална Библиотека „Пейо К. Яворов“, гр. Бургас , ще бъде отбелязан със събитие месецът за превенция на рака на простатата. Лице на кампанията е Йордан Йорданов, който е част от управителния съвет на Сдружение „Единство чрез спорт и култура“, насочено към развитие на младежки проекти, спортни и културни инициативи.



Програма на събитието:



17:30 ч. – Професионална фотосесия с мустаци

18:00 ч. – Разказ с психолог Любомир ЛевтеровТема: „Да си мъж в 21 век — между сила и уязвимост“

18:45 ч. – Официална част с лекториКратки вдъхновяващи изказвания от гост-лектори доц. д-р Миринчев, д-р Попов, д-р Боранова и д-р Каражова , посветени на мъжкото здраве, личностното развитие и взаимната подкрепа.

19:30 ч. – Финал: „Да поговорим. Да се усмихнем. Да се погрижим.“"Мовембър е месец на осъзнатост и подкрепа — време да говорим за мъжкото здраве, да се усмихнем и да бъдем заедно.", добавиха от КОЦ-Бургас.