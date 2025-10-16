Такса “Фрмацевтична грижа” да плащат хората при вземане на лекарства от аптеките настоява Инициативен комитет на магистър-фармацевти. “Подобна такса би била стимул за фармацевтите, които от години дават безплатни консултации”, коментира пред “Труд news”Пенка Минева от Инициативния комитет.

Тя обясни, че таксата е добре да бъде споделена между НЗОК и пациентите.

“Подобна такса съществува в много страни по света. Имаше я и при нас - НЗОК плащаше по 20 ст. за обработване на рецепта, но това бе премахнато”, коментира още Минева. Фармацевтката каза, че в момента софтуеристките фирми вземали по 20 ст. за обработването на рецептите, които се плащали от собствениците на аптеки.

Смятаме, че въвеждането на такса “Фармацевтична грижа” ще е добър стимул за фармацевтите и ще действа възпитателно върху пациента, подчерта Минева. Според нея ако се въведе подобно плащане вместо да се изписва по едно лекарство на рецепта, целият курс на лечение ще бъде събиран върху една рецепта. Така и фармацевтът щял да има поглед върху всичко, което е изписано за лечението на едно заболяване. Попитахме какъв размер на таксата предвиждат, а отговорът бе, че още този въпрос не е обсъждан.

Пенка Минева каза, че има необходимост и от промени в надбавките на лекарствата, които не били пипани от 10-15 г. На реплика на “Труд news”, че и в момента лекарствата са доста съпи и допълнително оскъпяване трудно ще бъде понесено от болните, Минева обяви че лекарствата са скъпи заради ДДС.

Потърсихме за коментар на исканата такса”фармацевтична грижа” и шефа на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов.”Това предложение не е на Фармацевтичния съюз, а е на няколко колеги фармацевти, които представляват себе си. На мен не ми е ясно какво точно ще представлява тази такса. За разлика от други бизнеси, при които когато при повишаване на разходите за извършване на дейност, те могат да калкулират увеличението на разходите в крайната цена. При аптеките, за лекарствата пределните цени са фиксирани от Националния съвет по цени и реимбурсация. Затова колегите търсят решение за обезпечееване на дейността”.

Маринов каза, че виждания на фармацевтичния съюз са по-различни. “Идеята ни е да се раздели търговската дейност в аптеката от фармацевтичната. Т. е. да остане някаква надбавка върху цената на закупения продукт, а същинската доходност да се осъществява от заплащане на фармацевтичната дейност по отпускането на лекарствените продукти - консултация, съобразяване на лекарствени взаимодействия с други лекарства или храни.”

Шефът на фармацевтичния съюз подчерта, че очакваният резултат от техните виждания не е пациентът да плаща повече - напротив да плаща по-малко и заплащането да не зависи от цената на продукта, както е сега”.