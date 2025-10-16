Първата в историята на Европа Галавечер по професионална санда ще се проведе в България. Домакин на SANDA PRO FIGHT очаквано е спортна зала „Арена Бургас“. SANDA PRO FIGHT е част от Балканските открити ушу игри (Balkan Open Wushu Games), които ще се проведат от 13 до 16 ноември в морския град. Галавечерта SANDA PRO FIGHT е на 15 номеври от 19ч.

SANDA PRO FIGHT е отдавна замислян проект на Световната Ушу Федерация, на която член на управителния съвет е бургазлията Стефан Колев. Колев е и вицепрезидент на Европейската федерация и президент на Българската ушу федерация, заради което от китайската централа са гласували доверие за реализация на професионалния проект.

До момента в историята на Санда са провеждани 10 пъти турнири от поредицата Sanda World Cup, но до момента професионален турнир не е напускал пределите на Китай.

Файт картата на колоритното събитие носещо духа на Азия се очаква да бъде интригуваща. На подуима ще се качат едни от най-добрите български бойци, познати най-вече от двубои във формат ММА, борба, самбо и К1.

В майн-евента на вечерта зрителите ще видят румънеца Богдан Стойка, чието име е добре познато сред феновете на GLORY. 100-килограмовият Стойка е многократен световен шампион по санда, а в ъгъла му ще застане не по-малко известният в бойните среди негов брат Андрей Стойка. Опонент на техничния румънец е Даниел Дьорер от Германия, многократен шампион по кикбокс, муай тай, ММА и бокс. Предизвикателство за двамата е да се срещат по правилата на санда.

Правилникът на Санда, чиито двубои се играят на подиум 8/8м включват богат арсенал от удари, кикове и хвърляне, но не позволява клинчове и удари с лакти. Двубоят противопоставя бойци, които могат да избутват опонента си от подиума, като тук освен техника и сила е нужна и значителна бързина.

В момента и двамата бойци са на лагер в Тайланд като се очаква да пристигнат в Бургас на 14 ноември за официалното теглене преди двубоите.