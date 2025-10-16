Обсъдихме актуалната политическа обстановка, на фона на позиция, с която излязоха двата синдиката. Разбира се, състоянието на бюджета, прогнозния бюджет, данъчната система и перспективите пред България.

Това заяви вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров по време на пресконференция в сградата на партията.

"Освен експертните разговори, общият извод, който мога да направя е че страната се нуждае от стабилност, предсказуемо управление и стабилно мнозинство, както и последователност на политическите сили.

Проведохме заседание с една основна тема - очертаващата се правителствена криза и опасението, че може да прерасне в политическа такава. Били сме против да се водят разговори през медиите. Няма да го направим и сега. Въпреки атаката срещу БСП и непредизвиканото от нас напрежение, което не означава, че не можем да отговорим по същия начин.

Факт е, че без стабилното поведение на БСП това управление нямаше да съществува. Казахме го в началото - властта никога не е била, няма да е и не е самоцел. Имали сме изключително коректна позиция и за тези 8 месеца не сме си позволили да критикуваме партньорите си. Гледаме на кабинета и мнозинството като на едно цяло. Има напрежение в структурите ни във връзка с участието ни в това направление", каза той.

Зафиров заяви, че БСП е готова за всякакви разговори, свързани със запазване на правителството, но разговорите трябва да бъдат иницирани от ГЕРБ.

"Това управление нямаше да съществува без ДПС-Ново начало. Нормално е, когато даваш подкрепа, да имаш някакви изисквания", отсече той.