В София, в петък е регистриран първия случай на грип - болно е три годишно дете от столицата, съобщи пред “Труд news” шефът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова. Три щама грип постепенно ще ни разболяват до февруари.

Завеждащият Националната референтна лаборатория “Грип и ОРЗ” проф. Нели Корсун каза, че трите щама са познатите ни “Виктория” (тип А) и “Австрия” (тип В), а новият е “Хърватия” (тип А).

През последните години пикът на грипа е през януари, коментира проф. Корсун. Тя каза, че за есенния сезон е характерно изобилие от вируси, които ни атакуват. “Със застудяване на времето започва циркулация на негрипни вируси, включително и на SARS-CoV-2, който също е с повишена циркулация”, каза още проф. Корсун. Тя бе категорична, че октомври и ноември месец са доброто време за противогрипна ваксина. “Добре е да се направят ваксините така, че да има две-три седмици за формиране на имунитет”, припомни проф. Корсун.

Повишената циркулация на негрипни вируси обясни пред “Труд news” и главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. “Това, което се случва, е характерно за сезона - като се започне от октомври, до декември минават вълни на различни респираторни заболявания”.

Той подчерта, че вирусната вълна, която започна в началото на учебната година, е била COVID. В момента заболяемостта е доста висока и се усеща най-вече пред кабинетите на общопрактикуващите лекари и в детските отделения. Има малчугани и с бронхити, пневмонии, но няма нищо общо с този COVID от пандемията, подчерта главният държавен здравен инспектор.

Той прогнозира, че коронавирусът и респираторните вируси през декември ще бъдат изместени от грипните щамове, но все още не можело да се прогнозира кой ще е водещ - “Виктория” или “Хърватия”, което няма особено значение за пациента.

Очакваме в 90% от случаите към края на януари да са грипни. Обичайно е в този период да говорим за редовната сезонна грипна епидемия.

Вече бяха доставени първите дози ваксини от две фирми, но при личните лекари те свършиха изключително бързо. В петък по аптеките бе пусната нова “порция” ваксини като цената на тривалентната “Ваксигрип” е 27 лв., а на четиривалентната “Инфлувак тетра” е 22 лв.

Очаква се до края на октомври личните лекари да получат ваксини за безплатната имунизация на хора над 65 год. “Имаме достатъчно време от два и половина месеца да се подготвим, имунизираме и да посрещнем епидемията защитени”, подчерта доц. Кунчев.

Общопрактикуващи лекари обясниха, че грипните вируси могат да предизвикат сериозни усложнения във всички възрастови групи, включително и при напълно здрави хора. При хората над 65 г. процентът на тежките случаи и смъртността са най-високи.

Основното усложнение при грип е бактериалната пневмония. Първичната вирусна пневмония, т. е. пневмонията, причинена от грипния вирус, е по-рядко срещана, но води до висока смъртност.

Сред другите усложнения на грипа са: отит, синуит, миокардит, енцефалит и менингит, обостряне и влошаване на хронични заболявания като конгестивна сърдечна недостатъчност, хронична обструктивна белодробна болест, астма и захарен диабет.

Вирусните инфекции на горните дихателни пътища, включително грипът, са фактор благоприятстващ възникването на пневмококови инфекции. Възможно е при едно и също лице едновременно да бъдат регистрирани и грип, и пневмококова инфекция.