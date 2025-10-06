За потребителската такса шест лева от началото на 2026 г., настояват личните лекари. Те предлагат парите, които се заплащат за посещение при джипи, да бъдат 3,90 лв. за периода ноември-декември 2025 г., а от януари 2026 г. таксата да достигне около половин процент от минималната работна заплата.

Това е записано в становище на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, публикувано на сайта на сдружението. Становището е изпратено до Министерството на здравеопазването, до Националната здравноосигурителна каса, до Българския лекарски съюз. Същата такса да бъде заплащана и при посещение на лекар по дентална медицина.

Пенсионерите да заплащат 1,95 лв., когато посещават личния си лекар, предлагат още от сдружението. Институциите, които освобождават от такса определени групи от населението, да предвидят в бюджетите си суми, с които да компенсират лекарите, предлагат още от сдружението.

В края на август личните лекари и лекарите специалисти в доболничната помощ поискаха потребителската такса да се повиши, но не се ангажираха с определена сума.