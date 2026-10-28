Катастрофа между международен пътнически автобус и запалили се тежкотоварни камиони затвори пътя Русе – София, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Произшествието е станало тази нощ около 02:30 ч. между селата Страхилово и Масларево.

По първоначална информация първо са се ударили два камиона, след което са се запалили. След това в тях се е ударил международен автобус, който също се е запалил. Преди това обаче 38-те пътници в него са били изведени. Има данни за леко пострадали.

Изяснява се състоянието на водачите на двата камиона, за които се предполага, че са загинали.

Изградени са обходни маршрути през селата.

На място има екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията.