Всички безплатни учебници и учебни комплекти за учениците от първи до 12-и клас са доставени по места, в около 500 училища ремонтите са приключили, а всяко българско училище вече разполага със собствен STEM център. Това стана известно на национално съвещание на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев с началниците на регионалните управления на образованието (РУО) от цялата страна. Срещата бе водена от заместник-министър Таня Панчева и на нея бяха обсъдени готовността по места, проблемите и създадената организация за нормалния учебен процес от 15 септември, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Министър Вълчев призова регионалните управления на образованието да бъдат в активен диалог с ръководствата на училищата, но и със семействата. Той очерта и част от предизвикателствата, по които ще се търси решение на национално ниво: промяна в механизма на финансиране на училищата, мерки за подкрепа и подобряване на дисциплината, качеството на преподавателския труд и по-добра координация с останалите институции.

„Делегираните бюджети няма да бъдат премахвани или променяни. Те се утвърдиха като работещ механизъм. Трябва обаче да внесем така нужните промени в изчисляването на субсидиите, за да спрем тенденцията на прикриване на резултати и отсъствия. Ще търсим начин броят на учениците да няма толкова голяма тежест, за да не страдат малките училища и да спре нездравата конкуренция за повече ученици“, обясни министър Вълчев. По думите му досегашната система с компонента „парите следват ученика“ стимулира прикриването на реалните проблеми и изкривяването на резултатите.

„Трябва да намерим и балансирано решение за осигуряване на среда, в която да се води нормален учебен процес. Голяма част от децата се оплакват от липса на дисциплина сред своите съученици и се чувстват ощетени“, каза министър Вълчев. Той обвърза тази тема с необходимостта от засилване на връзката между семейството и училището и постави като фокус на работата по места много по-активна комуникация на училищните ръководства с родителите – и за пропуски, и за силни страни на децата.

Заместник-министър д-р Таня Панчева обърна внимание на началниците на РУО на въвеждането на единен инструментариум за проследяване развитието на всички деца и тяхната готовност за училище. „Това ще позволи оказване на подкрепа на учениците и много по-ясна оценка на силните страни и затрудненията, които срещат още при тръгването си на училище“, обясни тя.

Заместник-министър Панчева препоръча за догодина РУО да съобразят приема за обучение по професии с реалните потребности на бизнеса в съответния район. „Има огромен дисбаланс между приема в професионалното образование и реалните нужди на пазара на труда“, заяви тя.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев отговори вчера на актуални въпроси, зададени му от депутатите от Комисията по образованието и науката в Народното събрание. Повечето от въпросите към министъра бяха свързани с готовността за започване на новата учебна година.