Към момента тенденцията е към спад на нелегалните мигранти, преминаващи през страната. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на блицконтрол в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Коментарът му дойде в отговор на въпрос от народния представител от ДПС Калин Стоянов, който попита дали се наблюдава активизиране на нелегални групи към Западна Европа през България във връзка с конфликта в Иран.

Според Демерджиев маршрутът през българската и гръцката граница с Турция остава един от най-добре охраняваните. Той подчерта, че службите постоянно следят процесите и постъпващата информация около събитията в Иран, като институциите са готови да реагират при необходимост.

Вътрешният министър посочи още, че непрекъснато се работи по допълнителното техническо обезпечаване на граничните зони. „Амбицията ни е българо-турската граница да бъде превърната в модел и еталон на сухопътна граница, а морската да бъде технически обезпечена така, че също да служи като модел“, отбеляза Демерджиев, цитиран от BTA.bg. Той допълни, че в рамките на Европейския съюз трябва да се въведе минимален стандарт за охрана на външните граници.