Над 230 кг храни от животински произход иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

На 03 април т.г. в микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, митничари са открили храни от животински произход без необходимите документи. Веднага са уведомили инспектори на БАБХ. Намерени са 134,2 кг птиче месо и 1630 яйца. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.