Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище "Васил Левски" на самолетите цистерни, разположени там, това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

"Те пребивават там с решение на кабинета "Желязков" със срок до края на май. Проведох телефонен разговор с министъра на война на САЩ, а след това и с президента Тръмп, в разговора си с президента поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък", посочи Радев.

Той подчерта, че започват административна реформа. "Започваме администратимна реформа с две ясни цели - повишаване на ефективността и свиване на разходите. Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране, преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни, както и кои могат и кога да бъдат автоматизирани", посочи министър-председателят.