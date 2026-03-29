Скандал между две компании завърши със смърт в Слънчев бряг в ранните часове днес. Починалият е 48-годишен мъж от Свети Влас.

Около 05.30 ч. днес в заведение в х-л "Диамант" в Слънчев бряг след употреба на алкохол избухнал скандал между две компании. Конфликът е бил потушен, а мъжете били изведени навън от обекта от служители на частна охранителна фирма. Едната компания, състояща се от петима мъже от с. Оризаре, с такси се отправила към денонощен хранителен обект в района на магазин "Жанет" до х-л "Кубан". В близост засекли 48-годишния мъж от Свети Влас, който бил част от компанията, с която малко по-рано били в конфликт, да върви пеша. Там отново възникнало словесно и физическо спречкване. Изведнъж 48 -годишният мъж паднал на земята и починал.

Тялото му е откарано в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас за аутопсия, която ще се извърши утре.

Петимата мъже от компанията от с. Оризаре са задържани за срок до 24 часа в Районно управление - Несебър. Предстои извършването на множество процесуално - следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.