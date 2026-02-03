Работи се по абсолютно всички възможни версии. Издирват се допълнителни лица, които са свързани с неправителствената организация. Това заявиха на брифинг разследващите по случая със смъртта на трима мъже в хижа „Петрохан“.

Издирваните хора не са криминално проявени. Относно дейността на НПО-то е установено, че през 2022 г. организацията има сключено споразумение с Министерството на околната среда и водите относно опазването на природата в района. Тогава ресорен министър е Борислав Сандов.

Има данни, че това е било затворено общество с мотиви на секта. Властите проверяват и информация за съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията. „От провежданите оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че има мотиви на секта – затворено общество“, разясни директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков.

Директорът на ОДМВР-София главен комисар Тихомир Ценов заяви, че още се правят огледи и няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение или местна власт към ОДМВР-София, свързан с каквато и да е незаконна дейност на тази НПО.

„Вчера, след придобиване на сигнала, бяха сформирани всякакви екипи от МВР - предвид начина, по който беше получен и съдържанието му. На мястото бяха открити три тела с огнестрелни рани, като допълнително ще се установи дали се касае за убийство или самоубийство“, каза той.

По думите му стана ясно, че намерените при телата оръжия са законно притежавани. „Проверяваме дали лицата са живеели в латиноамериканска държава и са се върнали от няколко години у нас. Преди време е имало посещение от служители на горското стопанство, които са очертали границите на закупения от НПО имот. Законно притежавани са намерените при телата оръжия“, коментира Ценов.

Сигналът е подаден от свидетел, разясни шефът на столичната полиция.

Към момента се работи по всички версии. Чакат се аутопсия на телата и експертизи.

Припомняме, че цяла нощ е продължила работата по тежкото криминално престъпление до бившата хижа “Петрохан”. Случаят е от понеделник по обед, когато бяха намерени телата на трима мъже.

В неделя вечерта живеещи в района са чули изстрели, а в понеделник преди обяд е подаден сигнал на телефон 112 за пожар и няколко тела. Той е подаден от майката на единия от мъжете, с когото тя не е успявала да се свърже.

Кои са тримата убити край хижа "Петрохан"?

Тримата убити край хижа "Петрохан" са от учредителите на нестопанската въоръжена организация Национална aгенция за контрол на защитените територии. Не са държавна организация и нямат лиценз за охранителна дейност. Въпреки това от 4 години обикалят планината с оръжия, високопроходими джипове и дронове и казват, че пазят защитени територии. Тримата убити са от учредителите на нестопанската въоръжена организация. Занимавали са се и с палеонтология и екстремни спортове. Имат няколко НПО, регистирани в началото на 2022 г. Това каза журналистът от "24 часа" Кирил Борисов в студиото на NOVA NEWS.

По данни на журналиста, по меморандум с МОСВ, членовете на въпросното НПО започват да опазват защитените територии в Западния Балкан. "Служебното правителство на Гълъб Донев опитва да го прекрати през 2023 г., защото са пристигали сигнали, че въоръжени мъже не пускат туристи и жители в района, заградили са държавна земя. След проверка тогава се прави преписка във ВКП. Вече седем правителства са ги оставили да действат", добави Борисов.

По думите му е необходимо да се изясни дали са познати на службите. "Ако наистина на място са били агенти на ДАНС, това е вече опасно - застрашена е националната сигурност. Хижата се намира на около 15 км от границата със Сърбия, може да се развиват всякакви спекулации и хипотези - мигранти, наркотици, златни залежи. Най-вероятно е имал протекции, щом толкова години държавна собственост е пазена от въоръжена нестопанска организация. И накрая намират трима от тях с куршуми в главите. В нея са участвали професор, художник, хора, познати в средите си", смята Борисов.

Той уточни, че по негова информация една от жертвите е собственик на голяма счетоводна къща.

Бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов на свой ред отбеляза, че има редица неясноти покрай споменатата неправителствена организация, а една от тях е регистрацията ѝ.

"Абсурд е да има такова име. Наподобяване на названия на държавни органи няма как да мине през Агенцията по вписванията. Териториалното подразделение на ДАНС къде е било? През 2022 г., когато започна войната в Украйна, се появява паравоенна организация на 20 км от София, която огражда територии. Конституцията изрично забранява създаването на военизирани организации. Тези хора са се разхождали свободно из Балкана, проверявали са документи на преминаващи и са ограничавали свободата им на движение. Къде е била и ОД на МВР? Имало е сигнали от страна на местната власт, но как са отработени", попита доц. Иванов.

Според него откритите тела са били простреляни и наредени едно до друго. "Във Facebook групата на агенцията има снимки с "Белите каски" от Сирия, а това навява мисли за обезпокоителни отношения", посочи той.