Семейство пенсионери от с. Лозно бяха нападнати и ограбени в Кюстендил, след като обменили 50 000 лв. в евро в местна банка. Двамата си тръгнали пеша и носели торба с 25 000 евро.

Първо минали през хипермаркет да напазаруват, след това към 17 часа се отправили към селото. В края на града - на ул. “20-ти април”, към тях се приближил непознат мъж и със сила изтръгнал от ръцете на жената чантата, в която били банкнотите. Сигналът за грабежа е подаден в полицията към 17.30 ч. Криминалистите реагирали светкавично, в издирването се включили и униформени от “Гранична полиция”. При преглед на камерите из града бил разпознат единият от бандитите - 46-годишен мъж от село Долна Гращица.

В престъплението участвал и брат му, сниман бил и номерът на автомобила им. Към 20,30 ч колата им била забелязана изоставена. Граничари с термовизионни камери и кучета тръгнали по дирите им. В 22,45 ч 46-годишният бил заловен, докато се крие в крайпътна канавка и униформените го извлекли оттам, окован с белезници. Брат му успял да избяга с парите и вчера цял ден издирването му продължаваше.