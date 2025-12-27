Пазете се от измами при въвеждането на еврото, напомнят от МВР.

Началникът на сектор „Измами“ в ГДНП гл. инспектор Златка Падинкова препоръчва да бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране.

Да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на вашите спестявания. Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане.

Полицията призовава при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР.