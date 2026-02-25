Президентството е изпратило писмо до Министерския съвет с искане за допълване на документите, необходими за издаването на указ за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Информацията бе потвърдена от институцията за медиите.

Процедурата стартира след предложение на служебния вътрешен министър Емил Дечев, което бе одобрено от правителството. Рашков зае поста с указ през август 2025 г., като преди това изпълняваше длъжността временно.

Дечев мотивира искането си с „различни пропуски“. Като основна причина той посочи слабата организация на полицията по време на предсрочния местен вот в Пазарджик миналата година, когато граждани са реагирали на сигнали за купуване на гласове вместо органите на реда.

Друг аргумент е забавената реакция при протестите от 26 октомври 2025 г. Министърът акцентира и върху разследването на случая "Петрохан", където според него медийното отсъствие на главния секретар е породило спекулации. Самият Дечев наскоро влезе в задочен спор с прокуратурата по казуса, твърдейки че срещу него се води атака.

Служебният министър разкри и нарушения по Закона за движение по пътищата. По думите му главният секретар не е плащал глобите си за фишове, като задълженията са били погасени едва след разпоредена проверка на ръководния състав.