Гранични полицаи от Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Кюстендил разбиха организирана престъпна група за съхранение и разпространение на наркотични вещества при специализирана полицейска операция, проведена на 17 декември, съобщиха от полицията. Иззети са над 10 килограма канабис, а петима от задържаните остават в ареста с постоянна мярка „задържане под стража“.

В акцията участваха служители от сектор „Оперативно-издирвателна дейност“, сектор „Специални тактически действия“, ГПУ- Благоевград, ГПУ- Златарево и ГПУ- Гюешево.

В хода й са поверени 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич. Граничните полицаи са установили и иззели 10,364 кг суха тревна маса, реагираща на канабис. Уведомен е дежурен прокурор и по случая е образувано досъдебно производство. Задържани са седем души от Благоевградска област, наложена им е полицейска мярка за срок до 24 часа.

На 18 декември петима от тях - мъже на възраст от 34 до 53 години, са привлечени като обвиняеми. С постановление на наблюдаващия прокурор им е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, за срок до 72 часа.

Вчера, 20 декември, с решение на съда на петимата задържани са наложени постоянни мерки „задържане под стража“.

Работата по случая продължава.