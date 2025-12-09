Служители на регионалната дирекция "Гранична полиция" в Русе откриха и върнаха откраднат в Чехия луксозен автомобил. Това съобщиха от "Гранична полиция".

Случаят е от средата на миналия месец. В регионалната дирекция "Гранична полиция" в Русе постъпил сигнал за открадната от фирма за автомобили под наем в Чехия кола "Мерцедес", произведена 2022 година. Превозното средство било обявено за международно издирване в Шенгенската информационна система.

Чешката полиция установила, че крадецът е нидерландски гражданин с няколко криминални регистрации. Джипиесът показал, че автомобилът първо било локализиран в Нидерландия, а след това - в България.

При разследването граничните полицаи установили, че колата се намира в русенското село Острица с поставени неистински нидерландски регистрационни табели. Ползвателят на автомобила представил фалшиво нидерландско временно свидетелство за регистрация на МПС, което не притежавало защитните елементи, съгласно изискванията на стандарта за този тип документи.

Автомобилът е иззет и преди дни е предаден на законния му собственик. Работата по случая продължава.