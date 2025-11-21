Причината за пожара на автобус край Събиево най-вероятно е късо съединение в електрическата инсталацията, това съобщиха от Областрната дирекция на МВР в Бургас.

Вчера около 20:10 ч. в задната част на автобус "Сетра" с бургаска регистрация, собственост на "М-бус", възникна пожар по време на движение. Автобусът е пътувал между разклона за с. Миролюбово и с. Съдиево. Превозното средство изгоря частично.

В потушаването на огъня участваха един противопожарен автомобил и трима огнеборци. При инцидента няма пострадали.