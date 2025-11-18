64-годишна жена пострада в Бургас, след като кола я блъсна на улица в квартал "Зорница".

Инцидентът е от понеделник вечер, случил се е минути след 18.00 часа, коагто вече е тъмно, в района на блок 7.

Лек автомобил "Мерцедес", със софийска регистрация, управляван от 39-годишна бургазлийка блъска внезапно излязлата на пътното платно 64-годишна пешеходка от Бургас, която получава фрактура на дясната ръка. Жената е прегледана в УМБАЛ-Бургас, но отказала хоспитализация и е освободена за домашно лечение. Няма опасност за живота ѝ, уверяват от полицията в морския град, пише БГНЕС.