Премиерът и политически лидери отправиха поздравления към българите по повод Националния празник - 3 март.

Служебният премиер Андрей Гюров поздрави българите с публикация във Фейсбук.

"Свободата е въпрос, който ни се задава всеки ден. И решение, което трябва да се отстоява. Тя е избор - понякога неудобен. Избор да мислим, да не мълчим, да не се страхуваме от собствената си отговорност", пише Гюров.

"Най-лесно е да приемем, че свободата е даденост. Най-трудно е да признаем, че тя зависи от нас. Всяко поколение има своето освобождение и своето изпитание. Понякога то идва под формата на избори. На една бюлетина. На едно решение дали ще участваш, или ще гледаш отстрани. Свободата е действие", пише премиерът.

"На 3 март си спомняме онези, които са мечтали да бъдат свободни. Утре някой ще си спомня дали ние сме избрали да бъдем", завършва поста си той.

ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа във Фейсбук, че свободата е избор.

"Избор да поемаш отговорност. Избор да пазиш мира, когато светът е разклатен. Избор да защитаваш националния интерес, когато времената са трудни. Избор да мислиш за бъдещето, а не само за днешния ден.

На 3 март си припомняме, че свободата е извоювана. Днес е наша работа да я отстояваме – с характер, разум и дела", пише той.

"Продължаваме Промяната"

От формацията цитираха думи на Христо Ботев "Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата". "Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега. Честит 3 март!", пишат от ПП във Фейсбук.

"Възраждане"

Щом успяхме да се освободим от турско робство, ще се освободим и от робството на мафията и мутрите. Това пише в публикация във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по случай националния празник на България.

Честит национален празник, българи, отправя поздрав Костадинов за Трети март.

"ДПС - Ново начало"

Лидерът на "ДПС - Ново начало" също поздрави българите по повод 3 март.

"Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България! Защото днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на България, свеждаме глави пред паметта на героите, дали живота си за най-висшата ценност за един народ - свободата", пише той.

"И трябва да помним, че ние сме народ, който и в най-тъмните и бурни времена е имал силата и енергията да отстоява своя идеал - свободна, мирна и независима България", пише още Пеевски.

За такава България ДПС се бори неизменно и ще продължаваме да служим на хората и да отстояваме тяхната сигурност и свобода.