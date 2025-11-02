Тежка катастрофа с ранени мотористи е станала на пътя между мездренското село Елисейна и свогенското село Гара Лакатник. Инцидентът е станал в събота около 15.30 часа, но за него се съобщава в днешния бюлетин на Областната дирекция на МВР - Враца.

26-годишен мъж от Перник, управлявал мотоциклет, при десен завой навлязъл в лентата за насрещно движение и се сблъскал с други двама мотористи от София - на 27 и 32 години, които се движели един след друг. Вследствие на удара и тримата водачи са с множество травми и фрактури.

Очевидци на сблъсъка са подали сигнал на телефон 112. На мястото пристигнали медици от Враца и София и с линейки транспортирали пострадалите към болница "Пирогов" в София, където са настанени за лечение.

Дошлите на място униформени направили тестове на мотористите за употреба на алкохол. Пробите излезли отрицателни. В полицейското управление в Мездра е образувано досъдебно производство.

Общо петима души са загинали, а 25 са ранени при 24 тежки пътнотранспортни произшествия, станали в страната през последното денонощие, съобщиха по-рано от МВР. В София са регистрирани две тежки катастрофи с двама пострадали, както и 18 леки произшествия.

От началото на годината при пътни инциденти са загинали 375 души, ранени са 7040. Регистрираните от началото на 2025 г. катастрофи са 5657.